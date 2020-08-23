«Милан» в ближайшее время арендует у «Челси» Бакайоко с правом выкупа за € 30 млн

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко в ближайшее время вернётся в «Милан» на правах аренды с правом выкупа, сообщает Sky Sport Italia.
Сделка обойдётся «россонери» в € 30–32 млн. Француз и «Милан» планировали полноценный переход, однако «Челси» запросил € 40 млн. Итальянцы посчитали сумму завышенной.
Контракт 26-летнего футболиста с «Челси» действует до июня 2022 года. Бакайоко переехал в Англию из «Монако» за € 40 млн в 2017 году, но сыграл за «Челси» всего 43 матча, забив три мяча и сделав три результативные передачи.
В минувшем сезоне Тьемуэ выступал за «Монако» на правах аренды. Хавбек провёл 20 матчей в чемпионате Франции, забил один гол и сделал две результативные передачи. Напомним, сезон в Лиге 1 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.
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