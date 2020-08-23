Источник: Жоау Палинья, которым интересовался ЦСКА, продолжит карьеру в Англии
Полузащитник «Спортинга» Жоау Палинья продолжит карьеру в чемпионате Англии, сообщает Birmingham Mail.
По информации источника, 25-летний футболист в ближайшее время подпишет контракт с «Вулверхэмптоном». Ожидается, что сумма трансфера Палиньи в английский клуб составит € 15 млн. Сообщалось, что в услугах Палиньи заинтересован московский ЦСКА. «Армейцы» планировали сделать «Спортингу» предложение о трансфере футболиста в размере € 10 млн и 15% с будущей продажи.
Португальский опорный хавбек находится в системе «Спортинга» с 2013 года, а его контракт рассчитан до лета 2023 года. В минувшем сезоне Жоау принял участие в 27 матчах португальской Примейры, забил 2 мяча и получил 9 жёлтых карточек.
ЦСКА сделает предложение в размере € 10 млн по трансферу Палиньи из «Спортинга»
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