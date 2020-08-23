Карпин: состояние Полоза оценить не могу, Ерёменко не играет из-за искусственного поля

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о выборе состава на матч 4-го тура РПЛ с «Уфой», а также поделился мнением о готовности новичка команды Дмитрия Полоза.

«Готовность Полоза? Оценить её можно только с его слов. Он не тренировался ни одной тренировки, к команде присоединился вчера вечером. Не могу оценить его состояние, только с его слов. Вроде бы нормальное.



В составе сегодня много новых игроков? Три новых игрока, по-моему. Не думаю, что это много. А Ерёменко отсутствует по медицинским показателям – ему нежелательно играть на искусственном поле, потому что 99%, что в последующих матчах потом были бы проблемы и он мог на две-три недели вылететь», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.

Встреча «Уфы» и «Ростова» пройдёт сегодня, 23 августа. Начало — в 16:30 мск.