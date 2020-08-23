Карпин: состояние Полоза оценить не могу, Ерёменко не играет из-за искусственного поля

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о выборе состава на матч 4-го тура РПЛ с «Уфой», а также поделился мнением о готовности новичка команды Дмитрия Полоза.
«Готовность Полоза? Оценить её можно только с его слов. Он не тренировался ни одной тренировки, к команде присоединился вчера вечером. Не могу оценить его состояние, только с его слов. Вроде бы нормальное.
В составе сегодня много новых игроков? Три новых игрока, по-моему. Не думаю, что это много. А Ерёменко отсутствует по медицинским показателям – ему нежелательно играть на искусственном поле, потому что 99%, что в последующих матчах потом были бы проблемы и он мог на две-три недели вылететь», — цитирует Карпина пресс-служба клуба.
Встреча «Уфы» и «Ростова» пройдёт сегодня, 23 августа. Начало — в 16:30 мск.
- 23 августа 2020
-
16:29
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
16:00
-
15:57
-
15:56
-
15:46
-
15:33
-
15:14
-
15:12
-
14:55
-
14:35
-
14:30
-
14:12
-
14:07
-
14:00
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:19
-
13:13
-
13:01
-
12:53
-
12:39
-
12:30
-
12:24
-
12:18
-
12:18
-
12:09
-
11:57
-
11:57
-
11:45
-
11:42
-
11:27