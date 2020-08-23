Мостовой: без Тедеско «Спартак» пока не проигрывал, надо быть осторожными

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».



«Игра будет довольно равной. И та, и другая команда начали чемпионат неплохо. Любая победа приближает к первому месту. Ощущение, что идёт продолжение предыдущего сезона, в игре ничего не поменялось. Оба клуба будут бороться за призовые места. «Спартаку» терять уже нечего, опуститься ниже, чем в прошлом сезоне, будет позорно. Сейчас же при любом шаге вперёд все будут говорить: «Ой, как здорово». Тедеско будет на сегодняшнем матче? Надо быть осторожными, без него команда пока не проигрывала», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня, 23 августа, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Начало встречи — 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».