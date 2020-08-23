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Арбитр Федотов: в целом вопросов по работе Вилкова в матче «Уфа» — «Ростов» нет

Арбитр Федотов: в целом вопросов по работе Вилкова в матче «Уфа» — «Ростов» нет
Футбол / РПЛ 0

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о работе судьи Михаила Вилкова в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Ростов» (0:1).

«Я сразу сказал, что Кротову нужно было показывать красную. Странно, что Вилков вообще не сразу её предъявил.

В матче было абсолютно равное судейство. Где-то Вилков разговаривал, хотя мог показать жёлтую, но в целом по игре вопросов к нему нет», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что Кротов был удалён в конце первого тайма. Арбитр показал футболисту красную карточку после использования видеоповтора.

После матча председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов потребовал проверить Вилкова на детекторе лжи, а также пригрозил снятием команды с чемпионата России.

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