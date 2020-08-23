Федотов — о голе «Локомотива»: Джикии положили ручки на плечи, и он решил упасть

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал гол «Локомотива» в матче со «Спартаком». Счёт — 1:0 в пользу «железнодорожников», идёт второй тайм.
«Локомотив» забил «Спартаку» по правилам. Да, Джикии положили ручки на плечи, он что-то почувствовал и решил упасть. Но это нормальная борьба, ничего такого тут нет", — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Защитник «Локомотива» Мурило открыл счёт в матче 4-го тура РПЛ со «Спартаком». Бразильский футболист забил гол на 10-й минуте встречи.
Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду входят ассистенты Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).
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