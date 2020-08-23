Василий Кикнадзе: конечно, никого в «Локомотиве» не устроил результат матча со «Спартаком»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Отсутствие Баринова здорово сказалось. Наши моменты во втором тайме? В баскетболе говорят: смотрите на табло. Закономерен ли результат — десятый вопрос. Мы давили на «Урал» весь матч, но с трудом сыграли вничью. Результат в таблице. Конечно, счёт никого из нас не устроил", — передаёт слова Кикнадзе корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Счёт был открыт в первом тайме — на 10-й минуте автором забитого мяча стал Мурило, которому ассистировал Алексей Миранчук. Через несколько минут «железнодорожники» потеряли из-за травмы полузащитника Дмитрия Баринова. На 35-й минуте травму получил хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук. «Спартак» сравнял счёт на 53-й минуте, отличился Джордан Ларссон с передачи Наиля Умярова. На 81-й минуте красно-белых вывел вперёд Александр Соболев с паса Алекса Крала.