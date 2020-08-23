Неймар расплакался из-за поражения в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар заплакал после окончания матча с «Баварией» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Фото плачущего игрока опубликовано в «Твиттере» desimpedidos.
В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато, ассистировали судьи на линиях Лоренцо Манганелли и Алессандро Джаллатини.
Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.
«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». «ПСЖ» впервые играл в финале турнира.
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