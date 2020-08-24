Роберт Левандовски — лучший бомбардир Лиги чемпионов

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

Форвард принял участие в 11 матчах, в которых стал автором 15 забитых мячей (два — с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Левандовски забил четыре мяча в матче с «Црвеной Звездой» (6:0), сделал по дублю в матчах с «Тоттенхэм Хотспур» (7:2), «Олимпиакосом» (3:2) и «Челси» (4:1), а также забил по одному мячу во встречах с «Црвеной Звездой» (3:0), «Олимпиакосом» (2:0), «Челси» (3:0), «Барселоной» (8:2) и «Лионом» (3:0). Поляк не сумел отличиться только в финальном матче с «Пари Сен-Жермен» (1:0).

Второе место в списке бомбардиров занял Эрлинг Холанд («Ред Булл Зальцбург»/«Боруссия» Дортмунд) — 10 голов. Третье — Серж Гнабри («Бавария») — 9.