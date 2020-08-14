Фердинанд: на месте Левандовского я бы создал петицию о возвращении «Золотого мяча»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд, ныне работающий экспертом на британском телевидении, выразил негодование по поводу решения об отмене вручения «Золотого мяча» в этом году.
«На месте Роберта Левандовского я бы создал петицию об отмене решения не вручать «Золотой мяч». Если не считать того года, когда его выиграл Лука Модрич, Лионель Месси и Криштиану Роналду доминировали здесь в течение последних 12 лет, а Левандовски в этом сезоне поднялся на новый уровень. Не могу поверить, что они его отменили. Жестоко — это хорошее слово, чтобы описать это решение. Левандовски заслуживает этой награды за то, что он сделал в этом сезоне, и если он приведёт «Баварию» к победе в Лиге чемпионов, а они всё равно решат ему не вручать эту награду, это будет неправильно. Я считаю позором то, что они отменили её в этом году.
Почему они не могут вручить «Золотой мяч», даже если у них нет большой церемонии вручения награды, как обычно? Я думаю, что это действительно плохо. Это большое дело. Вы разговариваете с Майклом Оуэном и спрашиваете его, какой лучший трофей был в его карьере, и он мог бы сказать, что это был «Золотой мяч» 2001 года.
Быть в этом списке как лучший игрок мира — это особенное дело. Все эти игроки хотят быть там. Это элита, лучшее для топ-игрока, и в этом поколении теперь есть два игрока, которые так долго доминировали над всеми.
Это сделало бы Левандовского ещё более особенным, если бы его имя было в этом списке, и я не могу поверить, что они отняли у него эту возможность», — цитирует Фердинанда Goal.
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