Финал Лиги чемпионов закончился со счётом 1:0 впервые за 22 года

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/2020 между немецкой «Баварией» и французским «Пари Сен-Жермен» стал первым с 1998 года решающим матчем турнира, завершившимся со счётом 1:0.

В финале 1998 года на голландской «Амстердам Арене» мадридский «Реал» с минимальным счётом обыграл туринский «Ювентус», единственный мяч на свой счёт записал Предраг Миятович. С таким же счётом на мюнхенском «Олимпиаштадионе» французский «Марсель» в 1993 году обыграл итальянский «Милан» (гол забил Базиль Боли), а амстердамский «Аякс» в 1995 году на венском стадионе «Эрнст Хаппель» одолел всё тот же «Милан» за счёт единственного гола Патрика Клюйверта.

Победный мяч «Баварии» в финале с «ПСЖ» забил французский полузащитник Кингсли Коман.