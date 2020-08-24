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В Нидерландах клуб отказался продолжать матч из-за чрезмерной агрессии соперника

В Нидерландах клуб отказался продолжать матч из-за чрезмерной агрессии соперника
Футбол / Прочие турниры 0

В Нидерландах команда отказалась от продолжения матча из-за чрезмерной агрессии соперника.

Любопытный эпизод произошёл во время товарищеского матча между «Эйндховеном» и «Катвейком». Матч был прерван на 44-й минуте после того, как «Эйндховен» принял решение покинуть после, заявив о чрезмерной агрессии игроков «Катвейка».

В ответ в «Катвейке» сообщили, что обсудят это происшествие с юристами.

«Игра была грубая с обеих сторон. Обе команды получили по две жёлтые карточки. Мы понесли серьёзные расходы, и они нас просто подвели. На этой неделе мы проконсультируемся с нашими юристами. Кроме того, сейчас сложился негативный имидж о нашем клубе. Это может повлиять на различные области, например на потенциальных новых спонсоров», — приводит слова спортивного директора «Катвейка» Сиза Бруининка Voetbal International.

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