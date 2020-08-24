Димитри Пайет напомнил, что «Марсель» единственный французский клуб, выигравший ЛЧ

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет пошутил над «Пари Сен-Жермен» после поражения в финальном матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1).
Футболист выложил видео, на котором упоминается, что «Марсель» единственная французская команда, у которой есть титул Лиги чемпионов. Она выиграла турнир в 1993 году.
Видео можно посмотреть в "твиттере" Пайета.
Финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» состоялся в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.
«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
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