Кингсли Коман: мне немного грустно за «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман поделился эмоциями от финального матча Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
«Это необыкновенно, это великое счастье. Мне немного грустно за «ПСЖ», у них было необыкновенное путешествие, и мы должны уважать то, что сделал «ПСЖ». Мы старались держать их под прессингом, и они играли в основном на контратаках. Мы не пропустили ни одного гола, и это было самое главное. «ПСЖ» провёл отличную игру, но и мы тоже. Это был отличный финал", – приводит слова французского футболиста официальный сайт УЕФА.
23 августа в финале Лиги чемпионов «Бавария» переиграла «ПСЖ» (1:0), став шестикратным обладателем трофея. Кингсли Коман забил единственный мяч и был признан лучшим игроком матча. С 2005 по 2014 год французский футболист тренировался в системе «ПСЖ».
- 24 августа 2020
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