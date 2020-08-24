В матче 5-го тура РПЛ «Арсенал» — «Химки» заменён арбитр

Российский футбольный союз в телеграм-канале сообщил, что в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Химки» произошла замена судьи.

Вместо Владимира Миневича назначен Дмитрий Чельцов. Причиной стала высокая температура у Миневича. РФС ожидает результаты тестирования на COVID-19.

Напомним, вчера, 23 августа, в Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 4-го тура.



Действующий чемпион России «Зенит» на своём поле разгромил «Тамбов» со счётом 4:1 и увеличил отрыв от ближайшего преследователя до четырёх очков.



На второе место вышел «Спартак», который набрал восемь очков, одержав волевую победу над «Локомотивом» (2:1). Также восемь очков у «Сочи», который в гостях выиграл у «Ротора» (2:1).



На четвёртое место опустился «Локомотив» (7). Столько же очков у «Динамо», проигравшего тульскому «Арсеналу» (0:2), а также у «Ахмата», обыгравшего «Химки» (2:1).



Седьмое место занимает «Краснодар» (6), уступивший «Уралу» (0:1). Столько же очков у ЦСКА, проигравшего «Рубину» (1:2), и «Ростова», обыгравшего «Уфу» (1:0).



На 10-м месте — «Урал» (5). Далее идут: «Уфа» (4), «Рубин» (4), «Арсенал» (4), «Тамбов» (3), «Химки» (1) и «Ротор» (1).