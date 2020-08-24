Роберт Левандовски выложил фото с Кубком Лиги чемпионов в постели
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографию с Кубком Лиги чемпионов.
«Проснулся вот так», — написал Левандовски.
Посмотреть фотографию можно на странице Роберта Левандовского в "Инстаграме".
В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
Левандовски стал первым игроком, выигравшим требл и ставшим лучшим бомбардиром в каждом турнире.
Левандовски — 1-й игрок, выигравший требл и ставший лучшим бомбардиром в каждом турнире
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