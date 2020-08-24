Малафеев: и по Джикии, и по Головину, и по Миранчукам «Зенит» прощупывал почву

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, что при Роберто Манчини клуб вёл работу по переходу защитника Георгия Джикии, полузащитников Александра Головина и братьев Миранчуков.
«Фигурировал ли в списке потенциальных новичков «Зенита» Джикия? С ним было сложно, потому что Манчини не видел его в составе, хотя и по нему, и по Головину, и по Миранчукам мы прощупывали почву. Это не значит, что «Зенит» вёл переговоры и вот-вот должен был их подписать, но определённая работа по этим игрокам велась.
Я прекрасно понимал, какие игроки российского чемпионата могли бы быть интересны «Зениту», зондировал почву на предмет их перехода, поскольку в любое трансферное окно главный тренер мог сказать, что хочет видеть этого игрока в команде. У меня же на этот случай почва была подготовлена, сформировано первичное понимание», — приводит слова Малафеева Bobsoccer.
- 24 августа 2020
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