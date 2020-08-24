Зинченко: мы не должны были выкладывать это видео в Сеть, но не искажайте мои слова

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал реакцию СМИ на его высказывания после поражения команды в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Лионом» (1:3).

«Ребят, мне нужно сказать несколько вещей по поводу моего интервью. Во-первых, я не говорил ничего плохого или осуждающего о нашей тактике, так что, пожалуйста, не искажайте мои слова. Я объяснил, что мы как опытные игроки должны понимать, какая тактика от нас требуется.

Мы проиграли «Лиону», но это не значит, что именно тренер ошибся. Если вы видели мои прошлые интервью и замечали, как я говорю о тренере, то вы мне поверите. Он номер один.

Во-вторых — о моей жене. Хотя она и журналист, она также и болельщик. На протяжении всего сезона она была с нами на домашних и гостевых играх, потому что она преданный болельщик «Манчестер Сити». На видео вы можете увидеть её яркие эмоции после игры. Она просто поделилась своим мнением, как это делают все фанаты. Она хочет, чтобы мы играли лучше.

Мы полностью понимаем, что мы не должны были выкладывать это видео в социальные сети, но моя жена не пыталась рассуждать с журналисткой точки зрения о тренере команды, она просто была расстроена поражением, как болельщик.

Пишу сейчас всё это со своей свадьбы. Вместо того чтобы наслаждаться незабываемым моментом, занимаюсь этим, потому что не могу оставить это просто так. Надеюсь на ваше понимание", — написал Зинченко в «Инстаграме».