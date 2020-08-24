Объявлен состав молодёжной сборной России на отборочные матчи ЧЕ с Болгарией и Польшей

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы — 2021 с Болгарией (4 сентября, Химки, стадион «Арена Химки», 19:00 мск) и Польшей (8 сентября, Лодзь, стадион «Видзев», 17:00 мск).



Всего в список вошли 23 футболиста.



Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»).



Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев («Динамо» Москва), Никита Калугин («Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Данил Круговой («Зенит»), Данил Степанов («Ротор»), Артём Голубев («Уфа»).



Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой («Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий («Химки»), Данил Глебов («Ростов»).



Нападающие: Иван Игнатьев («Рубин» Казань), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва).



Команда соберётся на базе в Новогорске в период с 29 по 31 августа, 7-го числа отправится в Польшу. Молодёжная сборная России на текущий момент с 14 очками возглавляет пятую отборочную группу ЧЕ-2021. На счету сборной Польши 10 очков, команда Болгарии набрала 8 очков.

Ранее российский коллектив в рамках первого круга группового этапа уже встречался с этими сборными. В Софии была зафиксирована нулевая ничья. В Екатеринбурге в матче против Польши победитель также не был выявлен. Эта встреча завершилась со счётом 2:2.