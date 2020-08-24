«Ахмат» отдал Михалака в аренду турецкому клубу

«Ризеспор» арендовал польского полузащитника грозненского «Ахмата» Конрада Михалака, сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Сумма сделки не разглашается. Арендное соглашение заключено на год. Летом 2021 года турецкий клуб получит право на приоритетный трансфер хавбека.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» «Ризеспора».

Михалак перешёл в «Ахмат» летом 2019 года из гданьской «Лехии». Сумма трансфера составила € 1,5 млн. В минувшем сезоне 22-летний хавбек принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги (два — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Ахматом» действует до лета 2023 года. Ранее он играл за «Легию», «Заглембе» и «Вислу».