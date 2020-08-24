FARE: «Спартаку» нужен достаточно сильный сигнал, чтобы остановить расистские оскорбления

В организации «Футбол против расизма в Европе» (FARE) прокомментировали ситуацию с расистскими выкриками фанатов «Спартака» в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гильерме в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Гильерме подвергается расистским оскорблениям каждый раз, когда играет против „Спартака“. Этот случай как минимум пятый на нашей памяти, и мы призываем РФС принять наиболее строгие меры. Предыдущие санкции, очевидно, не помогли предотвратить расистские оскорбления. Потому „Спартаку“ нужен достаточно сильный сигнал, чтобы, наконец, остановить это. Также судьи должны останавливать матчи согласно трёхступенчатому протоколу УЕФА и ФИФА», — приводит слова пресс-службы FARE «Р-Спорт».

Матч «Спартак» — «Локомотив» завершился победой хозяев со счётом 2:1. Голы за красно-белых забили Джордан Ларссон и Александр Соболев, мяч в ворота «Спартака» забил Мурило.