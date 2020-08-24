Первый канал покажет матчи сборной России в Лиге наций с Сербией и Венгрией

Матчи сборной России в Лиге наций УЕФА с национальными командами Сербии и Венгрии в прямом эфире покажет Первый канал.



Встреча Россия — Сербия состоится 3 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Трансляция начнётся в 21:40 мск. Матч Венгрия — Россия пройдёт 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Трансляция начнётся в 18:50 мск.

Напомним, российская команда сыграет в третьей группе лиги B со сборными Сербии, Турции и Венгрии. По начальному календарю, финальная стадия турнира должна завершиться 8 июня 2021 года. В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где соперниками были национальные команды Швеции и Турции.