Первый канал покажет матчи сборной России в Лиге наций с Сербией и Венгрией
Матчи сборной России в Лиге наций УЕФА с национальными командами Сербии и Венгрии в прямом эфире покажет Первый канал.
Встреча Россия — Сербия состоится 3 сентября на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. Трансляция начнётся в 21:40 мск. Матч Венгрия — Россия пройдёт 6 сентября на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Трансляция начнётся в 18:50 мск.
Напомним, российская команда сыграет в третьей группе лиги B со сборными Сербии, Турции и Венгрии. По начальному календарю, финальная стадия турнира должна завершиться 8 июня 2021 года. В минувшем розыгрыше Лиги наций сборная России финишировала на втором месте в группе 2 лиги B, где соперниками были национальные команды Швеции и Турции.
- 24 августа 2020
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
17:58
-
17:56
-
17:35
-
17:33
-
17:13
-
17:08
-
16:47
-
16:29
-
16:15
-
16:02
-
15:51
-
15:47
Партнерский контент