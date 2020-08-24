Станислав Черчесов побывал на открытии академии во Владикавказе
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на открытии академии «Алании» во Владикавказе.
«Футбольная академия-интернат „Алания“ для юных спортсменов Северной Осетии открылась сегодня во Владикавказе. Вместе с главой республики Вячеславом Битаровым, Владимиром Габуловым и другими уважаемыми руководителями принял участие в торжественной церемонии. Ждём новых талантов, в том числе и для сборной России!» — написал Черчесов в своём «инстаграме».
В нынешнем сезоне «Алания» выступает в Футбольной национальной лиге. Владикавказский клуб, набрав в пяти турах четыре очка, занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч клуб проведёт 30 августа с «Чертаново». Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники».
Сын Черчесова отбил 3 послематчевых пенальти и принёс победу «Олимп-Долгопрудному» в Кубке
- 24 августа 2020
-
21:18
-
21:02
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:21
-
20:20
-
20:04
-
19:54
-
19:46
-
19:42
-
19:27
-
19:20
-
19:14
-
19:02
-
18:52
-
18:49
-
18:41
-
18:39
-
18:22
-
18:19
-
18:15
-
18:06
-
17:58
-
17:56
-
17:35
-
17:33
-
17:13
-
17:08
-
16:47
-
16:29
-
16:15
-
16:02
-
15:51
-
15:47
Партнерский контент