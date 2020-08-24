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Станислав Черчесов побывал на открытии академии во Владикавказе

Станислав Черчесов побывал на открытии академии во Владикавказе
Футбол / Сборная России 0

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов побывал на открытии академии «Алании» во Владикавказе.

«Футбольная академия-интернат „Алания“ для юных спортсменов Северной Осетии открылась сегодня во Владикавказе. Вместе с главой республики Вячеславом Битаровым, Владимиром Габуловым и другими уважаемыми руководителями принял участие в торжественной церемонии. Ждём новых талантов, в том числе и для сборной России!» — написал Черчесов в своём «инстаграме».

В нынешнем сезоне «Алания» выступает в Футбольной национальной лиге. Владикавказский клуб, набрав в пяти турах четыре очка, занимает 18-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч клуб проведёт 30 августа с «Чертаново». Матч состоится в Москве на стадионе «Лужники».

Сын Черчесова отбил 3 послематчевых пенальти и принёс победу «Олимп-Долгопрудному» в Кубке
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