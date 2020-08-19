Сын Черчесова отбил 3 послематчевых пенальти и принёс победу «Олимп-Долгопрудному» в Кубке

В матче 2-го раунда Кубка России «Олимп-Долгопрудный» в серии пенальти обыграл «Луки-Энергию» и вышел в следующий раунд турнира. Встреча состоялась в Великих Луках на стадионе «Экспресс».

Счёт был открыт во втором тайме — на 54-й минуте автором забитого мяча стал Иван Овсянкин, реализовав 11-метровый. Хозяева отыгрались на 65-й минуте усилиями Антона Шишаева.

После завершения основного времени команды сразу стали бить послематчевые пенальти. Героем серии стал вратарь «Олимп-Долгопрудного» Станислав Черчесов — сын главного тренера сборной России Станислава Саламовича Черчесова. Голкипер отразил три удара и принёс команде победу.

25-летний Черчесов-младший играет за «Олимп-Долгопрудный» с 2020 года. Выступал за «Амкар», «Динамо», «Черноморец», «Балтику» и «Олимп» (Химки).