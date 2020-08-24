Агент Руиса: «Барселона» и «Реал» попытаются купить Фабиана летом 2021 года
Мигель Альфаро, агент испанского полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, выразил мнение, что через год его подопечный может перейти в испанский топ-клуб.
«Барселона» и «Реал» заинтересованы в услугах Фабиана и попытаются купить его в 2021 году. Мы не торопимся с принятием решения, у него есть обязательства перед «Наполи». Руис выкладывается на все сто, где бы ни играл. В «Наполи» знают, что мы думаем. В любом случае, важно, чтобы Фабиан играл наилучшим образом", — приводит слова Альфаро Goal со ссылкой на Calciomercato.
Руис перешёл в «Наполи» летом 2018 года из «Бетиса». Сумма трансфера составила € 30 млн. В минувшем сезоне 24-летний хавбек провёл 33 матча в чемпионате Италии, забил три мяча и отдал шесть результативных передач.
«Барселона» определилась с потенциальным сменщиком Жорди Альбы
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