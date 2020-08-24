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Бадштубер может стать игроком клуба Бекхэма

Бадштубер может стать игроком клуба Бекхэма
Футбол / Германия 0

Защитник «Штутгарта» Хольгер Бадштубер может продолжить карьеру в MLS, сообщает Bild.

По информации источника, в услугах 31-летнего немецкого футболиста заинтересован «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм. Действующий контракт Бадштубера с немецким клубом рассчитан до лета 2021 года, однако «Штутгарт» готов отпустить защитника.

Бадштубер выступает в составе «Штутгарта» с 2017 года. В сезоне-2019/2020 немецкий защитник принял участие в 19 матчах второй Бундеслиги и забил 2 гола. С 2010 по 2015 год Бадштубер играл за национальную команду Германии. Хольгер Бадштубер выступал в составе мюнхенской «Баварии» и гельзенкирхенского «Шальке».

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