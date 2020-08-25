Луис Суарес может перейти в «ПСЖ»
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Sport.es.
По информации источника, в услугах 33-летнего уругвайского футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провёл беседу с Суаресом и сообщил, что не рассчитывает на него. Напомним, действующий контракт уругвайского форварда с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.
Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.
Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него
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