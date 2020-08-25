Луис Суарес может перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Sport.es.



По информации источника, в услугах 33-летнего уругвайского футболиста заинтересован «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось, новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман провёл беседу с Суаресом и сообщил, что не рассчитывает на него. Напомним, действующий контракт уругвайского форварда с каталонским клубом рассчитан до 2021 года.



Луис Суарес выступает в составе «Барселоны» с 2014 года. В сезоне-2019/2020 уругвайский форвард принял участие в 36 матчах за каталонский клуб во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач. С 2007 года Суарес вызывается в национальную команду Уругвая.

Куман сообщил Суаресу, что не рассчитывает на него