Роналдиньо вернётся в Бразилию, спустя 5 месяцев заключения в Парагвае

Парагвайский суд постановил, что экс-игрок сборной Бразилии Роналдиньо может быть освобожден после 5-месячного заключения домашнего ареста в отеле в Парагвае, сообщает Yahoo Sports.

Судья в Асунсьоне согласился на «условную приостановку» обвинений, фактически сняв с игрока любую ответственность за преступление, но приказав ему выплатить $ 90 тыс. в качестве компенсации, которые будут переданы благотворительным организациям.

«Мера предосторожности в виде ареста отменена, больше нет ограничений, установленных парагвайским правосудием», — заявил судья Густаво Амарилла.

Напомним, что Роналдиньо был арестован в марте вместе с братом за использование поддельных паспортов на границе с Парагваем в аэропорту Асунсьона. 9 апреля стало известно, что Роналдиньо и его брат Роберто де Ассис Морейре вышли из парагвайской тюрьмы под залог в размере $ 1,6 млн. Братья находились под домашним арестом в лучшем отеле Асуньсьона — «Палмарога». Номер там стоит от 80 долларов за ночь. Люкс, в котором проживал Роналдиньо, стоит $ 380 за ночь.