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Магуайр надеется попасть в сборную Англии, несмотря на инцидент в Греции

Магуайр надеется попасть в сборную Англии, несмотря на инцидент в Греции
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр надеется, что главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызовет его для участия в матчах с Исландией и Данией, несмотря на инцидент в Греции, сообщает The Guardian.

Напомним, футболист был задержан на Миконосе (Греция). Дело было возбуждено в связи с неповиновением полиции, нанесением телесных повреждений, оскорблениями и попыткой подкупа сотрудников. Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. Адвокат футболиста Константинос Даривас заявлял, что игрок всё отрицает.

Затем стало известно, что Магуайру больше не предъявляют обвинение в нападении на полицейских и попытке дачи взятки. Ему выдвинули обвинение в мелких правонарушениях, и теперь вместо реального тюремного заключения ему грозит штраф или в худшем случае условный срок.

Магуайра больше не обвиняют в нападении на полицейского
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