Игрок «Арсенала» Мэйтленд-Найлз перейдёт в «Вулверхэмптон» за € 22 млн

Полузащитник лондонского «Арсенала» Энсли Мэйтленд-Найлз может перейти в «Вулверхэмптон Уондерерс», сообщает The Guardian.

По информации источника, «волки» предложили за 22-летнего атакующего хавбека «канониров» чуть более € 22 млн. Мэйтленд-Найлз хочет получать больше игровой практики, поэтому планирует перейти в клуб, в котором ему позволят регулярно выходить на поле.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Энсли провёл 20 матчей (в общей сложности 69 минут), голов он не забил, однако сделал две результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки.

Мэйтленд-Найлз является воспитанником «Арсенала». Он начал привлекаться к играм за основной состав «канониров» с 2014 года. С 2015 по 2016 хавбек выступал за «Ипсвич Таун» на правах аренды.