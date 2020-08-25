«Херенвен» разрешил Эджуку вести переговоры с новым клубом. Он близок к переходу в ЦСКА

«Херенвен» сообщил в "Твиттере", что нигерийский форвард Чидере Эджук пропустит предсезонный сбор. «Чемпионат» уже информировал, что нападающий близок к переходу в московский ЦСКА.

«Херенвен» разрешил Чидере Эджуку начать переговоры с новым клубом. Нападающий не поедет с командой на тренировочный сбор", — говорится в сообщении.

Эджук перешёл в «Херенвен» летом 2019 года из норвежской «Волеренги». Сумма трансфера составила € 2 млн. В минувшем сезоне 22-летний нигериец принял участие в 25 матчах чемпионата Нидерландов (24 — в основном составе), в которых стал автором девяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2023 года.

ЦСКА, набрав в четырёх турах шесть очков, занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч «армейцы» проведут завтра, 26 августа, на выезде с «Краснодаром».