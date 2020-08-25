Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА на странице турнира в «Инстаграме».

Публикация доступна на странице Лиги чемпионов в "Инстаграме".

Среди кандидатов также значились полузащитники «Баварии» Кингсли Коман, Тьяго Алькантара и защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос.

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).