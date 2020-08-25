Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА на странице турнира в «Инстаграме».
Публикация доступна на странице Лиги чемпионов в "Инстаграме".
Среди кандидатов также значились полузащитники «Баварии» Кингсли Коман, Тьяго Алькантара и защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос.
В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).
Мануэль Нойер — первый вратарь с 2016 года, не пропустивший от «ПСЖ» в Лиге чемпионов
- 25 августа 2020
-
15:38
-
15:30
-
15:24
-
15:18
-
15:00
-
14:49
-
14:48
-
14:37
-
14:22
-
14:18
-
14:12
-
14:11
-
13:57
-
13:47
-
13:25
-
13:14
-
13:07
-
12:58
-
12:53
-
12:49
-
12:34
-
12:26
-
12:10
-
11:46
-
11:44
-
11:34
-
11:27
-
11:13
-
11:00
-
10:43
-
10:40
-
10:27
-
10:24
-
10:09
-
10:00
Партнерский контент