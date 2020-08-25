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Малафеев: наверное, есть причины вызова в сборную игроков без клубов, но это удивляет

Малафеев: наверное, есть причины вызова в сборную игроков без клубов, но это удивляет
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о вызове защитника Романа Нойштедтера и полузащитника Далера Кузяева в расположение сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

«В сборную вызваны два игрока без клуба? Наверное, есть для этого какие-то причины, но это удивляет! Объективно игрок должен получать игровую практику и быть в форме. Здесь есть вопросы. По Далеру меньше, потому что мы его давно знаем. Он всегда находится в хорошей форме и физических кондициях. Стоит ли ему уезжать в Испанию? У него есть качества, которые можно ещё улучшить. В нём есть потенциал! Но Испания — это другой уровень, другие скорости, и нужно привыкать к этому. Но у Далера эти характеристики присутствуют», — приводит слова Малафеева Sport24.

Объявлен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией
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