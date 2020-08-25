«Сочи» обыграл «Тамбов» благодаря голу Нобоа на 91-й минуте

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» встречался с «Сочи». Матч прошёл на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершился победой сочинцев со счётом 1:0.



Единственный гол на 91-й минуте забил полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Главный арбитр встречи Алексей Матюнин показал две жёлтые карточки. Одно предупреждение было вынесено защитнику «Сочи» Тимофею Маргасову. Ещё одна карточка была показана нападающему «Тамбова» Герману Онугхе.



«Сочи» набрал 11 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (3) — на 14-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», в 4 матчах набравший 12 очков. В следующем туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Уралом», в «Тамбов» — с «Рубином». Обе встречи пройдут 30 августа.