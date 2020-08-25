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«Барселона» созвала экстренное заседание совета директоров из-за желания Месси уйти

«Барселона» созвала экстренное заседание совета директоров из-за желания Месси уйти
Футбол / Испания 0

Руководство «Барселоны» проведёт экстренное заседание совета директоров из-за получения запроса на уход из клуба от нападающего Лионеля Месси, утверждает Football Espana.

По данным источника, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу намерен юридическим путём заблокировать расторжение контракта Месси с «Барселоной».

Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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