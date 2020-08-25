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Линекер: Месси был предан «Барселоне». Будет ужасно грустно, если всё закончится битвой

Линекер: Месси был предан «Барселоне». Будет ужасно грустно, если всё закончится битвой
Футбол / Испания 0

Бывший футболист сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер прокомментировал информацию о решении нападающего Лионеля Месси уйти из «Барселоны».

«Если Месси уйдёт из „Барселоны“, активировав опцию в контракте, надеюсь, клуб попытается помочь, а не будет ему мешать. Месси был предан „Барселоне“, был лучшим игроком в истории клуба. Было бы ужасно грустно, если бы всё закончилось битвой между игроком и клубом», — написал Линекер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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