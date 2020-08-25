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Фигу — о желании Месси покинуть «Барселону»: вау, ещё один исторический момент!

Фигу — о желании Месси покинуть «Барселону»: вау, ещё один исторический момент!
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу прокомментировал информацию, что нападающий Лионель Месси принял решение покинуть каталонский клуб.

«Вау! Ещё один исторический момент!» — написал Фигу в своём «твиттере».

Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, эта опция действует только до 10 июля каждого года. Однако каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.

Напомним, интерес к аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».

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