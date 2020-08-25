Фигу — о желании Месси покинуть «Барселону»: вау, ещё один исторический момент!

Бывший полузащитник «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу прокомментировал информацию, что нападающий Лионель Месси принял решение покинуть каталонский клуб.
«Вау! Ещё один исторический момент!» — написал Фигу в своём «твиттере».
Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, эта опция действует только до 10 июля каждого года. Однако каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.
Напомним, интерес к аргентинцу проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен» и «Интер».
- 25 августа 2020
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