Фигу оценил шансы Месси повторить его переход из «Барселоны» в «Реал»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Луиш Фигу ответил на вопрос о вероятности ухода форварда «Барселоны» Лионеля Месси в «Реал».

«Может ли Месси перейти из «Барселоны» в «Реал», как я? Ни один клуб не сможет выплатить отступные в контракте Месси в этом году. В настоящее время на трансферном рынке мало что происходит. Я думаю, что для любого клуба очень сложно или даже невозможно выкупить контракт Месси. Я думаю, что мы не увидим ничего похожего на то, что произошло со мной 20 лет назад», приводит слова Фигу AS.

Напомним, трансфер Фигу из «Барселоны» в «Реал» произошёл в 2000 году. Он выступал за «Реал» в период с 2000 по 2005 год. В составе «Королевского клуба» Луиш сыграл 239 матчей и забил 57 мячей. Карьеру футболиста он завершил в 2009 году, будучи игроком «Интера». Также португалец выступал за лиссабонский «Спортинг» и «Барселону».