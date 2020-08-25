ПАОК и «Црвена Звезда» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий ПАОК со счётом 3:1 обыграл турецкий «Бешикташ» и вышел в следующий раунд. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Довери, ассистировали судьи на линиях Маттео Пассери и Дарио Чеккони.
Счёт был открыт в начале матча — на 7-й минуте автором забитого мяча стал Христос Дзолис. В середине тайма преимущество греков увеличил Дзолис. Вскоре счёт до крупного довёл Димитриос Пелькас. На 37-й минуте разрыв в счёте сократил Кайл Ларин.
В другом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сербская «Црвена Звезда» со счётом 1:0 обыграла албанскую «Тирану». Победный гол на 61-й минуте забил То Мане.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд
25 августа 2020, вторник. 21:00 МСК
ПАОК
Салоники, Греция
Окончен
3 : 1
Бешикташ
Стамбул, Турция
1:0 Дзолис – 7' 2:0 Дзолис – 24' 3:0 Пелькас – 30' 3:1 Ларин – 37'
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