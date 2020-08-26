18-летний игрок ПАОКа оформил дубль и отдал голевую передачу в дебютном матче в еврокубках
В матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов греческий ПАОК со счётом 3:1 обыграл турецкий «Бешикташ» и вышел в следующий раунд. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба». Обслуживала матч итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Довери, ассистировали судьи на линиях Маттео Пассери и Дарио Чеккони.
Нападающий Христос Дзолис вышел в стартовом составе ПАОКа — для 18-летнего футболиста этот матч стал дебютным в еврокубках. На 7-й минуте встречи Дзолис открыл счёт, а через 17 минут оформил дубль. На 30-й минуте третий гол за ПАОК забил хавбек Димитриос Пелькас, которому также ассистировал Дзолис. Форвард был заменён на 84-й минуте матча, вместо него на поле вышел бразильский нападающий Лео.
ПАОК и «Црвена Звезда» вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов
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