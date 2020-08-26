Месси обсуждал с Гвардиолой переход в «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обсуждал с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой свой переход в английский клуб, утверждается в «твиттере» программы Club de la Mitjanit, которая выходит на Catalunya Radio.

«Несколько дней назад Месси связался с Гвардиолой, чтобы подписать контракт с «Манчестер Сити». Он хочет уйти, чтобы и дальше выигрывать трофеи, играя в первоклассный футбол. «Манчестер Сити» может потратить € 300 млн на усиление состава", — говорится в сообщении.

Напомним, футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.