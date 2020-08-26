Магуайр процитировал Будду после того, как его приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр опубликовал пост после того, как его признали виновным в драке в Греции.
Игрок опубликова цитату Будды: «Три вещи нельзя долго скрывать: солнце, луну и истину».
Фото: «Инстаграм» Гарри Магуайра
Греческий суд признал Магуайра виновным в нанесении телесных повреждений, сопротивлении аресту и попытке подкупа сотрудников полиции и приговорил к к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно. Приговор носит условный характер с испытательным сроком на три года.
Напомним, футболист был задержан на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок. Константинос Даривас, адвокат Магуайра, говорил, что футболист отрицает вину.
- 26 августа 2020
-
03:47
-
03:24
-
03:08
-
02:43
-
02:29
-
02:01
-
01:43
-
01:20
-
00:55
-
00:52
-
00:46
-
00:45
-
00:35
-
00:31
-
00:15
-
00:13
-
00:01
- 25 августа 2020
-
23:58
-
23:46
-
23:34
-
23:26
-
23:06
-
22:58
-
22:54
-
22:46
-
22:26
-
22:21
-
22:20
-
22:03
-
22:03
-
21:58
-
21:54
-
21:47
-
21:40
-
21:31