Магуайр процитировал Будду после того, как его приговорили к 21 месяцу тюрьмы условно

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр опубликовал пост после того, как его признали виновным в драке в Греции.

Игрок опубликова цитату Будды: «Три вещи нельзя долго скрывать: солнце, луну и истину».

Фото: «Инстаграм» Гарри Магуайра

Греческий суд признал Магуайра виновным в нанесении телесных повреждений, сопротивлении аресту и попытке подкупа сотрудников полиции и приговорил к к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно. Приговор носит условный характер с испытательным сроком на три года.

Напомним, футболист был задержан на Миконосе (Греция). Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием Магуайра напала на полицейских. В результате футболист и двое его друзей были арестованы и доставлены в полицейский участок. Константинос Даривас, адвокат Магуайра, говорил, что футболист отрицает вину.