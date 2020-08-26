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Игроки «Барселоны» знали о решении Лионеля Месси покинуть команду

Игроки «Барселоны» знали о решении Лионеля Месси покинуть команду
Футбол / Испания 0

Журналист ESPN Жорди Бланко в «Твиттере» рассказал, что решение покинуть клуб 33-летнего аргентинского нападающего Лионеля Месси не стало неожиданностью для его одноклубников.

Как утверждает источник, по окончании встречи с «Баварией» (2:8) в полуфинале Лиги чемпионов одноклубники Месси знали о его решение напрямую. Они не знали крайних сроков, которые Лионель собирался использовать, но знали о его решимости уйти.

Напомним, Месси решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Впрочем, каталонский клуб не собирается отпускать футболиста меньше, чем за € 700 млн, которые прописаны в его контракте в качестве отступных. Если Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, «Барселона» готова судиться с игроком.

В минувшем сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года. Форвард — воспитанник «Барселоны», лучший бомбардир в истории клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Источник: Лионель Месси принял решение выступать за «Манчестер Сити»
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