Пепе Рейна проходит медицинское обследование в «Лацио»

Вратарь «Милана» Пепе Рейна прибыл в Рим для прохождения медицинского обследования. Стороны договорились о трансфере, а испанскому голкиперу осталось соблюсти все необходимые формальности. На 26 августа запланированы медицинские тесты, подписание контракта и встреча с журналистами, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



На старте сезона-2019/2020 Рейна лишь три раза вышел на поле в футболе «Милана», пропустив три мяча и получив красную карточку. Голкипер проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме и отправился в аренду в «Астон Виллу». За «львов» вратарь провёл 12 матчей, пропустив 20 мячей и дважды сыграв на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в € 800 тыс.

«Лацио» может перехватить голкипера Пепе Рейну у «Валенсии»