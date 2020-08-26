Пепе Рейна проходит медицинское обследование в «Лацио»
Вратарь «Милана» Пепе Рейна прибыл в Рим для прохождения медицинского обследования. Стороны договорились о трансфере, а испанскому голкиперу осталось соблюсти все необходимые формальности. На 26 августа запланированы медицинские тесты, подписание контракта и встреча с журналистами, сообщает официальный сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
На старте сезона-2019/2020 Рейна лишь три раза вышел на поле в футболе «Милана», пропустив три мяча и получив красную карточку. Голкипер проиграл конкуренцию Джанлуиджи Доннарумме и отправился в аренду в «Астон Виллу». За «львов» вратарь провёл 12 матчей, пропустив 20 мячей и дважды сыграв на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего футболиста в € 800 тыс.
«Лацио» может перехватить голкипера Пепе Рейну у «Валенсии»
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