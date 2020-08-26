Аргентинский журналист RT прокомментировал возможный уход Месси из «Барселоны»

Аргентинский журналист RT Мартин Альварес прокомментировал возможный уход нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Это сюрприз, потому что в Аргентине все всю жизнь думали, что Месси закончит карьеру в „Барселоне“. Но всегда была надежда у болельщиков «Ньюэллс Олд Бойз», что Месси когда-нибудь вернётся играть в команду.



В Аргентине много противников Месси. Они всегда говорили, что он выигрывает только в „Барселоне“, если бы он играл за другой клуб, то ничего бы не выиграл. Сейчас для Месси возможность доказать всем, что он великий игрок. В Аргентине люди, которые критикуют Месси, сейчас думают: «Ладно, это момент, чтобы что-то доказать и выиграть что-то в Европе в следующие годы». Это поможет Месси выйти из зоны комфорта, не потерять конкурентоспособность.



Возвращаясь к «Ньюэллс Олд Бойз», очень сложно обеспечить игру Месси в в Аргентине из-за безопасности, а также из-за того, что наша лига, возможно, не готова к тому, чтобы он играл у нас. Но надежда есть у многих — и у болельщиков, и у остальных. Если Месси захочет вернуться, то все будут рады. Здесь важно только его желание. Многие сейчас говорят, что Лео дорога только в „Манчестер Сити“, чтобы играть опять под руководством Гвардиолы. Он единственный, кто сейчас может помочь Месси», — сказал Альварес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.