«Манчестер Сити» может включить в контракт Месси пункт о переходе в «Нью-Йорк Сити»

«Манчестер Сити» готов предложить нападающему «Барселоны» Лионелю Месси долгосрочный контракт на три года. Он может предусматривать пункт, согласно которому аргентинский футболист затем перейдёт в клуб MLS «Нью-Йорк Сити», сообщает ESPN.



«Манчестер Сити» также собирается дать Месси возможность представлять City Football Group в качестве посла. 33-летний нападающий сможет побороться с английским клубом за первый в истории титул Лиги чемпионов, прежде чем повесит бутсы на гвоздь в MLS.



«Горожане» внимательно следят за развитием событий в «Барселоне», поскольку не намерены нарушать финансовый фэйр-плей. Месси рассчитывает покинуть клуб бесплатно и перейти в новую команду на правах свободного агента. В его контракте значится пункт, по которому он должен был предупредить сине-гранатовых о расторжении контракта до 30 мая. Но команда юристов Месси настаивает на том, что продление сезона и пандемия являются исключительными обстоятельствами.

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