Чалов — в старте ЦСКА на матч с «Краснодаром», Фукс — в запасе

Стали известны стартовые составы на матч «Краснодара» и ЦСКА в 5-м туре РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Сорокин, Газинский, Рамирес, Уткин, Классон, Олссон, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Камболов, Мацукатов, Вильена, Сулейманов, Кутовой.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Тороп, Васин, Карпов, Котин, Фукс, Тикнизян, Бистрович, Бийол, Зайнутдинов, Шкурин, Гайч.
Встреча 5-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Краснодар», набрав 6 очков в 4 матчах, занимает в турнирной таблице РПЛ 7-е место, ЦСКА (6) расположился на 8-й строчке. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12), в тройку также входят «Сочи» (11) и «Спартак» (8).
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