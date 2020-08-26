«Крылья Советов» забили пять голов в матче Кубка России с «Иртышом»

В матче 1/64 финала Кубка России самарские «Крылья Советов» разгромили омский «Иртыш» со счётом 5:0. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена».

Счёт был открыт в начале матча — на 2-й минуте автором забитого мяча стал Егор Голенков. На 15-й минуте самарский клуб увеличил разрыв в счёте благодаря автоголу Александра Крикуненко. На 40-й минуте счёт до крупного довёл Дмитрий Кабутов. В начале второго тайма четвёртый гол забил Иван Сергеев. В концовке окончательный счёт установил Александр Солдатенков.

«Крылья Советов» и «Иртыш» в нынешнем сезоне выступают в Футбольной национальной лиге. «Крылья Советов», набрав в пяти турах семь очков, занимают девятое место в турнирной таблице. «Иртыш» (1) — на 21-м месте.