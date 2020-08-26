«Спартак» обыграл «Ротор» благодаря голу Бакаева

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги волгоградский «Ротор» проиграл московскому «Спартаку» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Сухой (Люберцы), ассистировали ему судьи на линиях Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург) и Алексей Ширяев (Ставрополь).
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 55-й минуте автором забитого мяча стал Зелимхан Бакаев, который реализовал 11-метровый, назначенный за фол на форварде красно-белых Александре Соболеве.
«Спартак», набрав 11 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ротор» (1) — на последнем, 16-м месте.
В 6-м туре «Спартак» дома сыграет с тульским «Арсеналом». «Ротор» в гостях встретится с «Химками». Матчи состоятся 29 августа.
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