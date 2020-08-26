«Рубин» разгромил «Уфу» благодаря дублю Макарова

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» одержал победу над «Уфой». Встреча проходила на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт в матче открыл Хван Ин Бём, вышедший на замену во втором тайме. Кореец оказался первым на подборе на линии чужой штрафной после удачного рикошета и ударом слета поразил дальний верхний угол ворот. На 56-й минуте после грубейшей ошибки защитников «Уфы» Денис Макаров вышел один на один по месту правого форварда, обыграл вратаря и закатил мяч в пустые ворота.

На 69-й минуте Макаров оформил дубль. Хвича Кварацхелия вошел в чужую штрафную с левого фланга атаки и на силу пробил, Беленов парировал мяч в сторону прямо на Макарова, который поразил пустые ворота.

«Рубин», набрав 7 очков, поднялся на 6-е место в таблице чемпионата России. «Уфа» (4) занимает 13-е место.